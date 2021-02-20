«Какая милая девчушка»: Юлия Савичева предстала с огромными бантами и в сером платье на архивном фото

Популярная вокалистка Юлия Савичева предалась в Instagram воспоминаниям о временах детского сада. Звезда сравнила систему воспитания тех лет с подходами, которые практикуются сейчас в учреждении, которое посещает ее дочка в Португалии.

«Разница очень существенная. В португальском садике абсолютно ни к чему не принуждают: если дети не хотят спать, их занимают чем-то другим; ребята постарше играют вместе с малышами и чувствуют свою ответственность за них. Я считаю, что это замечательно!» — поделилась Юлия Савичева.

Певица рассказала, что больше всего не любила в саду режим и принуждение к дневному сну, против которого устраивала бунты. За протесты будущую звезду часто наказывали.

Пост с воспоминаниями о детстве Юлия Савичева сопроводила снимком тех лет. В кадре певица позирует в белых колготках и сереньком платьице. На голове у будущей известной исполнительницы огромные белые банты.

«Какая милая девчушка!», «Юлечка, хорошенькая такая! Одета так хорошо! Молодцы родители!», «Красивое платьице», «Смешная вы тут, Юля!» — высказываются поклонники Юлии Савичевой.

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