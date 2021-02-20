«Тот заслужил подарки»: Бородина побаловала дочь Теону обновками из ЦУМа после визита к стоматологу

Телезвезда и популярный блогер Ксения Бородина обожает своих дочерей Марусю и Теону. Звездная мама часто признается, что она довольно строга и требовательна к девочкам, но вместе с тем, умеет и побаловать их.

Накануне пятилетней Теоне удалили зуб. Малышка стоически перенесла процедуру, она не плакала и вела себя идеально, хотя ей было очень страшно, как и всем, кто оказывается в кресле стоматолога.

Ксения Бородина решила поощрить Тею за смелость и после визита в клинику повезла дочку в ЦУМ.

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В сторис Instagram звезда разместила видео, на котором запечатлела, как счастливая и очень довольная Теона идет по магазину, размахивая фирменным пакетом.

«Ну что? Кто орешки из зубов повыдергивал, тот заслужил подарки», — говорит Ксения Бородина за кадром.

Получила Теона подарок и от поклонницы звездного семейства.

«Сейчас так приятно, подошла женщина-покупательница и подарила Теоне маленький подарочек», — рассказала Ксения Бородина.

Сама же звезда купила дочке игру «Монополию» и новую ночную рубашку из тончайшего полотна. Маленькая Теона тем же вечером легла в ней спать.

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