«Нашла женское счастье»: Елена Яковлева запечатлелась в платье невесты ради съемок

Известная актриса Елена Яковлева заинтриговала поклонников фотографиями в свадебном платье, появившимися в фанатском аккаунте звезды в Instagram. На снимках Елена Алексеевна предстала заметно постройневшей и очень счастливой. Белое платье из кружевного полотна красиво облегает ее фигуру, подчеркивая достоинства красавицы-актрисы.

Правда, к походу в ЗАГС готовится не Елена Яковлева, а ее героиня из сериала «Склифосовский» — завотделением Ирина Алексеевна Павлова. На это указывает подпись под снимками.

«Съемки сериала «Склифосовский-9», — написано под фотографиями.

Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода на экраны новых серий и признаются, что рады за Павлову, которая после развода с первым мужем встретила новую любовь.

«Судя по фото, Павлова-таки нашла женское счастье. Ну и хорошо», «Обалдеть! Заинтриговали! Ну, когда же следующий сезон?», «Просто красавица! С каждой серией краше и краше! Спасибо за отличный фильм и прекрасную роль! Ирина Алексеевна просто потрясающая! Очень переживаю за ее судьбу. Судя по наряду, все у нее сложится», — высказываются в Сети.

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