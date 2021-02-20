Стоит около трехсот тысяч рублей: из чего сделан элитный гроб Андрея Мягкова

Актера проводили в последний путь в МХТ имени Чехова, где он служил с 1977 года.

Сотрудники ритуального агентства поделились, что гроб, в котором похоронили актера Андрея Мягкова, стоит в районе трехсот тысяч рублей.

Для изготовления таких гробов используются дуб, вишню, ясень и другие ценные породы деревьев. А внутренняя отделка выполнена из жаккарда, бархата, крепа.

Отметим, что гроб с телом актера в траурный день поставили на сцену МХТ имени Чехова. В этом театре актер служил с 1977 года. До этого на протяжении двенадцати лет он работал в «Современнике». В четырнадцати спектаклях в МХТ имени Чехова он был задействован в качестве актера. Еще в двух выступил режиссером. Его последней работой в 2008 году стал спектакль «Белый кролик» в постановке Евгения Каменьковича. Мягков блистательно исполнил роль Элвуда, сообщает портал Dni.ru.

больше по теме Вдова Андрея Мягкова не появилась на прощании с мужем в МХТ имени Чехова Актриса Анастасия Вознесенская в последние годы очень плохо себя чувствует.

Напомним, что Андрею Мягкову на момент смерит было 82 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Вдова звезды актриса Анастасия Вознесенская на траурной церемонии не присутствовала из-за неважного состояния здоровья.

Смотрите также: