«Это моя боль»: дочь Анастасии Заворотнюк разместила совместное фото с улыбающейся мамой

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — в Instagram впервые за многие месяцы разместила кадр со своей мамой. Фотография была сделана в 2017 году, когда звезда «Моей прекрасной няни» еще прекрасно себя чувствовала. Вместе с дочкой актриса на снимке находится в машине.

Как отметила Анна Заворотнюк, последние два года были самыми тяжелыми для нее. Ей очень тяжело, но она не хочет, чтобы ее жалели. По словам Анны, ей надоели журналисты, которые чуть ли не каждый день приглашают ее на ток-шоу рассказать за большие деньги о здоровье мамы. Даже после отказа она чувствует всю грязь на себе. По словам Анны, она сильно любит мать, чтобы вдруг начать трубить о ее состоянии на всю страну.

«Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, не правильной, мне абсолютно все равно. У меня другой приоритет». Анна Заворотнюк

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