«Я была на восьмом месяце»: дочь Юрского вспомнила, как беременной боялась подойти к Мягкову

Актриса МХТ имени Чехова Дарья Юрская, дочь актера Сергея Юрского, на прощании с актером Андреем Мягковым вспомнила, как играла в спектакле «Ретро». Тогда ныне покойный артист выступил режиссером. По сюжету, ее мужем был Игорь Верник.

«По сюжету, у меня не было детей, но тогда я как раз забеременела. Думала, как же играть. Боялась сказать ему. Была бы на восьмом месяце, когда спектакль вышел. Подошла к нему. Призналась, что беременна. В эту же минуту он просиял. Сказал: «Это же такое счастье. Ты не о том думаешь. Сыграешь спектакль с животом. Будешь толстой». Так что мой сын родился внутри этого спектакля. И тогда этот случай показал мне, что в жизни главное не только профессия». Дарья Юрская

Добавим, что актера Андрея Мягкова проводили в последний путь под нескончаемые аплодисменты публики. Звезду похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Напомним, что Андрей Мягков ушел в возрасте 82 лет. Последние годы жизни у него были серьезные проблемы с сердцем. Умер он, можно сказать, на руках у своей единственной жены актрисы Анастасии Вознесенской. Ночью он неожиданно потерял сознание. Приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь актеру. Они констатировали смерть звезды многих советских фильмов. В браке с Анастасией Вознесенской Мягков прожил 55 лет. Детей у пары, правда, не было.

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