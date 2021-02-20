Добровольская на прощании с Мягковым: «Он был любимцем Олега Ефремова»

Как отметила актриса, уходят великие, но мы остаемся и надо жить.

Актриса Евгения Добровольская на прощании с актером Андреем Мягковым заявила, что ее коллега был просто обожаем режиссерами.

«Он был любимцем Олега Ефремова. Я очень много играла с Мягковым. Мы были по-человечески близки. Иногда он делал резкие замечания. Он был жестким. Если он видел что-то не то, говорил об этом. Но когда актеры видели его одобрение — это было счастьем. Тот, кто видел его на сцене — счастливый человек. Спектакли с ним могли перевернуть жизнь. Уходят великие. Но мы остаемся и надо жить. Радость, что остались пленки, фильмы, небольшие кусочки интервью с его участием». Евгения Добровольская

Директор Театра на Таганке и Театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова заметила, что уходит великое поколение. «Я благодарна, что он был мне партнером, другом. Он никогда не шел на компромиссы. Будем его помнить», — заметила она.

Худрук «Современника» Виктор Рыжаков добавил, что Мягков был всегда закрытым, скромным, но родным. «Лукашин и Карандышев говорили о человеке по-тихому, по-настоящему. Это пример того, что невозможно ощутить глубину, если ее нет. У Андрея она была. Он — великий артист «Современника», — заметил Рыжаков.

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Напомним, что Андрей Мягков ушел в возрасте 82 лет. Последние годы жизни у него были серьезные проблемы с сердцем. Умер он, можно сказать, на руках у своей единственной жены актрисы Анастасии Вознесенской. Ночью он неожиданно потерял сознание. Приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь актеру. Они констатировали смерть звезды многих советских фильмов. В браке с Анастасией Вознесенской Мягков прожил 55 лет. Детей у пары, правда, не было.

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