Вдова Андрея Мягкова не появилась на прощании с мужем в МХТ имени Чехова

Актриса Анастасия Вознесенская не появилась на прощании со своим мужем актером Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова. В кулуарах поговаривают, что женщина очень плохо себя чувствует. Она бы просто могла не перенести траурную церемонию.

Чуть позже театральный режиссер Марина Брусникина подтвердила, что Анастасия Вознесенская из-за плохого состояния не выходит из дома.

«По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся ее племянники».

Марина Брусникина

Напомним, что Андрей Мягков ушел в возрасте 82 лет. Последние годы жизни у него были серьезные проблемы с сердцем. Умер он, можно сказать, на руках у своей единственной жены актрисы Анастасии Вознесенской. Ночью он неожиданно потерял сознание. Приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь актеру. Они констатировали смерть звезды многих советских фильмов. В браке с Анастасией Вознесенской Мягков прожил 55 лет. Детей у пары, правда, не было.

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