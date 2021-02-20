Леонтьев на прощании с Мягковым: «Волчек говорила: «Я думаю, что Андрей получит инфаркт»

Актер Авангард Леонтьев на прощании с актером Андреем Мягковым рассказал, что его товарищ пришел в театр «Современник» в 1965 году и 12 лет проработал в нем. Худруком тогда был Олег Ефремов.

«Андрей Мягков — это скромность. Отсутствие позы. Нежелание выходить на первый план. При этом он и тусовка не совместимы. Он был очень компанейский. Приятный. Никогда не высказывал никому претензии. Играл лучше всех. Но при этом не давал советов. Не хотел никого учить. Деликатность не позволяла. Мы все у него учились. Как он играл! Как выступал на собраниях в «Современнике» при Ефремове. Мягков иногда говорил критику. В основном руководству. Мог сказать, что думает, и Ефремову, и Табакову в МХТ. Он был строителем театра».

Авангард Леонтьев

Как добавил Авангард Леонтьев, Мягков был любимым актером худрука Галины Волчек в ее эпохальном спектакле «Восхождение на Фудзияму» по Айтматову. «Для него было важным говорить о том, как важно быть человеком. Андрей был идейным. Он не играл последние семь лет в МХТ им. Чехова из-за своей болезни и из-за болезни жены. Но при этом он оставался в театре. Он жил с такой самоотдачей. Волчек про Мягкова говорила: «Я думаю, что Андрей получит инфаркт». Так он играл! Такой вклад в жизнь не проходит даром», — заметил Леонтьев.

Напомним, что Андрей Мягков ушел в возрасте 82 лет. Последние годы жизни у него были серьезные проблемы с сердцем. Умер он, можно сказать, на руках у своей единственной жены актрисы Анастасии Вознесенской. Ночью он неожиданно потерял сознание. Приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь актеру. Они констатировали смерть звезды многих советских фильмов. В браке с Анастасией Вознесенской Мягков прожил 55 лет. Детей у пары, правда, не было.

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