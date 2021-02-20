«19 лет вместе»: Пугачева в золотисто-коричневом вязаном кардигане понежилась в объятиях мужа

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже без малого двадцать лет. Об этом в своем микроблоге поклонникам сообщил сам шоумен. Он также поделился в личном профиле семейным фото, представ со своей второй половинкой. Алла Борисовна понежилась в объятиях мужа, который не скрывал искренних чувств к ней. Сама Примадонна позировала со счастливой улыбкой, давая понять, что рядом с Максимом она обрела настоящее женское счастье. У пары подрастают семилетние двойняшки Гарри и Лиза.

Супруги с особым вниманием относятся к вопросу воспитании малышей. Еще до школы они научились писать, считать и читать. Кроме того, они бегло говорят на французском и музицируют на пианино. Гарри любит играть в шахматы, а его сестренка — рисовать. Малыши живут душа в душу. И неразлучны.

«19 лет вместе!» — отметил шоумен.

На снимке с мужем Алла Пугачева позировала в небесно-голубой шифоновой блузе, поверх которой она накинула золотисто-коричневый вязаный кардиган. Белокурые локоны Примадонна уложила в излюбленном стиле — в виде пышных мелких кудряшек. Это фирменная прическа Аллы Борисовны — экспертно говорил историк моды Александр Васильев.

Смотрите также: