«Здоровье не позволило»: Женовач на прощании с Мягковым объяснил, почему актер не играл последние годы

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач на прощании с актером Андреем Мягковым объяснил, почему тот в последние годы не появлялся на сцене театра.

«Уходит великое поколение. Он хотел вернуться в труппу. Здоровье не позволило. Но в коллективе он всегда был».

Сергей Женовач

Актер и режиссер Евгений Герасимов на прощании отметил, что дружил с Мягковым много лет. «Мне говорили, что с ним сложно. Но это было не так. Он просто был требователен к режиссерам. Он снялся у меня в сериале «Туман рассеивается». Каждый год мы смотрим новогоднюю сказку – «Иронию судьбы». Вроде пытаются сделать что-то подобное. Но такого артиста больше нет», — сказал Герасимов.

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни возрасте 82 лет. Последние годы у него были серьезные проблемы с сердцем. Умер он, можно сказать, на руках у своей единственной жены актрисы Анастасии Вознесенской. Ночью он неожиданно потерял сознание. Приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь актеру. Они констатировали смерть звезды многих советских фильмов. В браке с Анастасией Вознесенской Мягков прожил 55 лет. Детей у пары не было.

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