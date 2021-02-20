Гроб с телом Андрея Мягкова утонул в цветах и венках на сцене МХТ имени Чехова

Гроб с телом звезды картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрея Мягкова буквально утонул в цветах и венках на сцене МХТ имени Чехова, где проходит траурная церемония прощания с народным артистом. Свои венки прислали многие театры, а также Министерство культуры Российской Федерации.

Одним из первых слово предоставили актеру Игорю Золотовицкому, большому другу Андрея Мягкова.

«Какой-то проклятый год. Мы раз в месяц кого-нибудь хороним. Мягков был одним из самых замечательных педагогов Школы студии МХАТ. Он, конечно, давно не играл. Но мы знали, что он есть. Где-то на даче», — сказал актер.

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Последние годы жизни у него были серьезные проблемы с сердцем. Умер он, можно сказать, на руках у своей единственной жены актрисы Анастасии Вознесенской. Ночью он неожиданно потерял сознание. Приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь актеру. Они констатировали смерть звезды многих советских фильмов.

В браке с Анастасией Вознесенской Мягков прожил 55 лет. Детей у пары, правда, не было.

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