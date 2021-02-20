«Надо идти на компромиссы»: Ксения Алферова объяснила, как много лет уживается с Егором Бероевым

Актриса Ксения Алферова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как им с мужем актером Егором Бероевым удается сохранить уже на протяжении долгих лет крепкий брак.

«Мой муж не богат. Богатство же сейчас меряется миллионами и миллиардами. Их у него нет. Мы с ним зарабатываем своим трудом. Тяжелым и сложным. Он богатый человек в том плане, что у него есть семья. И так на протяжении уже двадцати лет». Ксения Алферова

Как отметила Алферова, у них в семье правильно распределены роли. «Он актер-мужчина. Он в этом смысле наша опора и добытчик. Заботится обо мне и дочери. За нас решили на небесах, что мы должны быть вместе. Мы — творческие люди. Для того, чтобы быть вместе долго, надо понять, что для тебя важнее: человек или твоя обида. Надо идти на компромиссы. Мы вместе работаем над отношениями. Это тяжелый труд. Это тоже работа», — заметила актриса.

Напомним, что Егор Бероев и Ксения Алферова вместе воспитывают дочь. Евдокии уже 13 лет.

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