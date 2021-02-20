В МХТ имени Чехова началось прощание со звездой «Иронии судьбы» Андреем Мягковым

Чуть позже актера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

В МХТ имени Чехова в Москве началось прощание с актером Андреем Мягковым, который ушел из жизни несколько дней назад.

На прощании первыми, что неудивительно, стали появляться журналисты. Постепенно стали подходить и поклонники звезды с большими букетами цветов. Как известно, Андрей Мягков был любим миллионами россиян.

В холле театра поставили большую фотографию звезды картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» с датами его рождения и смерти. Здесь же рядом можно увидеть и цветы.

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни возрасте 82 лет. Последние годы у него были серьезные проблемы с сердцем. Умер он, можно сказать, на руках у своей единственной жены актрисы Анастасии Вознесенской. Ночью он неожиданно потерял сознание. Приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь актеру. Они констатировали смерть звезды многих советских фильмов.

В браке с Анастасией Вознесенской Мягков прожил 55 лет. Детей у пары, правда, не было.

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