Папина модница: Лиза Галкина в белоснежной шубке и шапке-бини с красивым цветком отправилась в школу

Глава семейства повез детей от Пугачевой в школу и по дороге снял на видео их веселую поездку.

Семилетняя дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет очень артистичной, веселой и музыкальной девочкой. К тому же, у наследницы Примадонны тяга к моде – малышка обожает устраивать дефиле, а несколько раз приняла участие в настоящих показах детских коллекций Валентина Юдашкина.

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Неудивительно, что каждый наряд Лизы привлекает внимание своей красотой. На этот раз девочка отправилась в школу в белоснежной шубке и шапке-бини, украшенной красивым цветочным декором. Пару головному убору составил шарфик.

Максим Галкин показал дочку и сына по дороге в школу. Лиза повеселилась на камеру, напевая незатейливую песенку, а Гарри сосредоточенно смотрел в окно. Заметив, что папа снимает, он немного недоуменно посмотрел в камеру, а затем отвернулся.

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