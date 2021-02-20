В субботу на уроки: Галкин показал, как Лиза и Гарри едут в школу

Семилетние дети шоумена и Примадонны ходят в первый класс.

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут двое детей. Двойняшкам Лизе и Гарри уже по семь лет, ребята учатся в первом классе. Они с удовольствием посещают занятия, и нынешняя суббота не стала исключением — по всей стране 20 февраля является рабочим днем.

Максим Галкин поделился забавным видео из машины, на котором запечатлел себя с двойняшками. Лиза любит принимать участие в папиных съемках, и сразу «вошла в роль». «Мы едем-едем-едем, — стала напевать беззаботно Лиза, — в далекие края!».

«В какие в далекие? В близкие! Мы ж в школу едем», — заулыбался папа.

Лиза сразу же придумала новую версию песенки про близкие края. При этом брат девочки, очевидно, поглощен своими мыслями: мальчик всю съемку задумчиво смотрит в окно, наблюдая за мелькающими деревьями.

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