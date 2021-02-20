Повереннова с мужем-миллионером устроила безудержные танцы на вечеринке в честь своей свадьбы

Актриса Дарья Повереннова в Instagram поделилась кадрами с вечеринки, которая была устроена по случаю ее свадьбы с миллионером Андреем Шароновым. Праздник прошел в одном из столичных заведений.

На вечеринке Дарья Повереннова предстала в белом брючном костюме, а ее муж-миллионер выбрал для выхода в свет темный классический костюм. На празднике была и дочь Дарьи Поверенновой от предыдущих отношений Полина Жигалкина. Она безудержно веселилась вместе с мамой.

«Как классно, что вас поддержала ваша красавица-дочь», «Классные у вас танцульки получились. Удачи вам в семейных отношениях», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дарья Повереннова и Андрей Шаронов до свадьбы на протяжении восьми лет жили гражданским браком. Дочь Полину звезда родила от первого мужа актера Александра Жигалкина. Кстати, Шаронов также был женат ранее. Его супруга скончалась в 2012 году после инсульта. Медики, несмотря на все усилия, не смогли ее спасти.

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