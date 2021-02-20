Возможных лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова отправили на обследование в психбольницу

Двое человек неадекватно себя повели на встречах со следователями.

Александр Кобец и Андрей Гаев, которые могут оказаться лжесвидетелями по делу актера Михаила Ефремова, отправлены на обследование в психбольницу на предмет вменяемости. Они неадекватно себя вели во время разговоров со следователями. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что эти люди в свое время утверждали, что видели актера не за рулем, а на пассажирском сиденье. Еще один лжесвидетель говорил, что видел будто бы в машину к актеру сел некий посторонний человек. Причем это якобы случилось незадолго до ДТП. У третьего возможного лжесвидетеля Тевана Бадасяна в квартире прошли обыски. Правда, у него ничего не изъяли.

Добавим, что самого Ефремова в ближайшее время этапируют обратно в колонию в Белгородскую область. Это подтвердил один из адвокатов артиста Роман Филиппов, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в центре Москвы. По его вине погиб человек. Актер был пьян за рулем.

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