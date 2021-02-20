«Начала прогрессировать деменция»: Цымбалюк-Романовская о причинах расставания с Джигарханяном

Как отметила пианистка, у актера было не лучшее состояние здоровья.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ озвучила причины расставания с актером Арменом Джигарханяном.

«У него был серьезный недостаток – преклонный возраст и не лучшее состояние здоровья. Начала прогрессировать деменция. Из-за этого мы и расстались». Виталина Цымбалюк-Романовская

Отметим, что Армен Джигарханян пережил два инсульта. После расставания с женой он заявил, что больше никогда не хочет ее видеть. Сама она не раз отмечала, что около народного артиста было плохое окружение. Эти люди наговорили про пианистку Джигарханяну много всяких гадостей. Многое из этого, как она считает, было неправдой.

Напомним, что Армен Джигарханян, которого буквально обожали поклонники, ушел из жизни в ноябре прошлого года. На момент смерти ему было 85 лет. Последние годы жизни рядом с ним была вторая супруга актриса Татьяна Власова. Она заботилась о муже вплоть до его смерти.

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