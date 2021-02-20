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Неужели Криса?: на семейном захоронении родных Кельми нашли странную урну с прахом

Не исключено, что в ней останки известного музыканта, которые, возможно, так и не развеяли, как он просил, над Атлантикой.

Неужели Криса?: на семейном захоронении родных Кельми нашли странную урну с прахом
Крис Кельми. Фото: Globallookpress.com

На семейном захоронении родных музыканта Криса Кельми на Головинском кладбище, где покоятся его родители и бабушка, была обнаружена странная урна с прахом. Кому она принадлежит — пока неизвестно.

Владимир Шанс
Владимир Шанс. Фото: кадр из шоу «Прямой эфир»

Урну обнаружил друг музыканта Владимир Шанс. О находке он рассказал в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он не исключил, что останки певца его родные, возможно, просто оставили.

Отметим, что вдова Кельми не хочет рассказывать о судьбе праха покойного мужа. Она лишь просит не любопытствовать по этому поводу.
Между тем друг Кельми собирается провести экспертизу, чтобы понять, кому принадлежит прах. Одна из японских лабораторий уже согласилась на такое сложное исследование.

Напомним, что Крис Кельми был кремирован в крематории Николо-Архангельского кладбища. Прощание со звездой проходило инкогнито, без посторонних лиц. Близкие обещали развеять его прах над Атлантическим океаном, но, судя по всему, свое слово не сдержали.

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Атлантический океанВладимир ШансГоловинское кладбищеКрис КельмиПрограмма "Прямой эфир"