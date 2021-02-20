«Допоздна горел свет в квартире»: вдова Мягкова после смерти мужа перестала выходить из дома

Анастасия Вознесенская, как отмечают ее соседи по подъезду, очень закрытый человек.

Близкий друг, который хорошо знаком с актером Андреем Мягковым и его женой Анастасией Вознесенской, рассказал, что разговаривал с главной по подъезду, где жили знаменитости вскоре после смерти звезды. Женщине ничего не известно о состоянии актрисы, которая потеряла любимого мужчину.

«Известно лишь, что Анастасия Валентиновна находится после смерти мужа дома. Вчера у нее кто-то был, допоздна горел свет в квартире. Сама она на связь не выходила. Гости к ним в дом обычно не приходили. Хотя Андрей Васильевич всегда был таким мягким, интеллигентным, всегда здоровался с соседями».

Близкий друг Андрея Мягкова

Как отметил близкий к паре человек, всю жизнь Мягков с женой жили друг для друга. Между тем в доме после смерти звезды картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» уже состоялось собрание жильцов. После генерального ремонта будет установлена памятная доска, которую посвятят памяти актера, сообщает «МК».

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни возрасте 82 лет. С женой он был вместе последние 55 лет. Детей у них не было.

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