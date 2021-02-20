Элегантно и дорого: Орлова вслед за Бородиной отметилась в твидовом жакете Chanel

43-летняя певица, экс-ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова крепко подружилась с коллегой, 37-летней Ксенией Бородиной. Девушек теперь связывает много общего, и они вместе посещают не только вечеринки и дни рождения общих знакомых, но и поддерживают друг друга в трудные минуты.

больше по теме Роскошь в деталях: Бородина в твидовом жакете Chanel и джинсах посетила с мужем ресторан Телеведущая отдохнула на вечеринке в честь Дня святого Валентина.

Кроме того, очевидно, что две подруги вдохновляются друг другом. Недавно Ксения Бородина отметилась в ресторане в твидовом черном жакете Chanel – ее пригласил на романтический ужин муж Курбан Омаров. Накануне Ольга Орлова также была замечена в одном из заведений столицы в компании с любимым, которого тщательно скрывает. И для выхода в свет певица предпочла твидовый жакет, декорированный золотисто-алыми ниткам.

Макияж девушка выбрала вечерний, а в качестве украшения – бриллиантовое колье. Подписчики поспешили усыпать любимицу комплиментами.

«Шикардос», «Красивая Ольга!», «Наряды супер», «Шикарная женщина-шикарна во всем», «Крошка на миллион», «Ну нет слов, как всегда высший уровень и очень добрые глаза», «Какая вы красивая», — пишут многие.

Смотрите также