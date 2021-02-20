«У нас было восемь смен, я видела его восемь раз в жизни!»: Ильяшенко о «романе» с Прилучным

Слухи об измене «мажора» с красавицей-актрисой ходили во время работы над сериалом «Призрак».

Актриса Лукерья Ильяшенко во время YouTube-шоу «Откройте, Давид!» вспомнила, как на нее обрушились с критикой фанатки актера Павла Прилучного. Они вместе снимались в сериале «Призрак». Как заметила звезда, тогда она пережила самый настоящий кошмар.

«Так обидно! Мы снимались с Пашкой Прилучным. У нас было восемь смен, я видела его восемь раз в жизни! И Паша зачем-то выложил нашу фотографию из гримерки у себя в Instagram. Такое началось! Мне какие-то тетки начали писать: «Гори в аду. Чтоб ты сдохла, тварь. Разлучница! Ты разбиваешь семью!» Лукерья Ильяшенко

Как отметила Лукерья Ильяшенко уже на следующий день у нее состоялся разговор с Павлом Прилучным. Она спросила его, как он вообще живет в таких условиях, когда фанатки буквально следят за каждым его шагом. Он ответил, что давно перестал обращать на такое внимание.

Напомним, что в прошлом году Павел Прилучный расстался с женой Агатой Муцениеце, от которой у него двое детей. Сейчас у «мажора» роман с актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

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