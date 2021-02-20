«В стиле кимоно»: Валерия в жилете на запах, брюках-трубах и галстуке отправилась в музей

Стилист Руслан Громов назвал образ певицы органичным и подходящим на все случаи жизни.

52-летняя певица Валерия в этом году впервые стала бабушкой. Но у многих поклонников звезды язык не поворачивается назвать ее пожилой дамой. Блондинка обладает невероятно стройной фигурой, которую не раз продемонстрировала на пляже Дубая, а также безупречным чувством стиля, который минусует из внешности звезды пару десятков лет.

Накануне Валерия с подругами отметилась в музее. Для культпохода новоиспеченная бабушка выбрала беспроигрышный аутфит – черно-белый брючный костюм, состоящий из жилетки на запах и брюк-труб.

Изюминки добавили массивные плечи жилетки и галстук, а также белые ботинки на трендовой грубой подошве. Стилист Руслан Громов отметил, что в наряде прослеживаются восточные мотивы.

«Образ, на мой взгляд, органичен. Данный аутфит подойдет на все случаи жизни. Если снять рубашку и галстук, то мы можем увидеть костюм в стиле кимоно — восточные направления в одежде по-прежнему набирают обороты», — заметил стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

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