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Яркая и весенняя: Бородина в клетчатом пиджаке цвета Барби с черным ремнем появилась в студии шоу

Телеведущая разнообразила свой стиль легкими и цветными вещами.

Яркая и весенняя: Бородина в клетчатом пиджаке цвета Барби с черным ремнем появилась в студии шоу
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Глядя на Ксению Бородину и ее новые аутфиты, многие поклонники ощутили приближение весны. Еще бы, девушка уже не первый раз появляется перед камерами в легких и цветных нарядах, от которых веет свежестью и беззаботной легкостью любимого многими времени года.

На этот раз Бородина появилась в студии ток-шоу, ведущей которого осталась на телеканале ТНТ вместе с Ольгой Бузовой, в ярком удлиненном клетчатом пиджаке цвета Барби. Акцент на талии звезде помог сделать черный атласный пояс. Завершила образ новая укладка брюнетки – зачесанные назад локоны.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Сама Бородина уже вовсю готовит свой гардероб к весне. Она пополнила коллекцию демисезонных пальто стильной шерстяной моделью длины миди. Девушке очень понравилось, как на ней смотрится белый цвет, и она не поскупилась для себя  любимой на комплименты.

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