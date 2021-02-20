Стильная бабушка: 58-летняя Эмма Малинина вышла в свет с подросшей внучкой Арианной

Старший сын бизнесвумен Антон, усыновленный ее знаменитым мужем, на днях стал отцом в третий раз.

Александр Малинин счастлив в третьем браке уже 30 лет. Его избранницей стала бизнес-леди Эмма Залукаева, взявшая фамилию мужа. Сейчас семья проживает в Германии и уже нянчит внуков. На днях старший сын Эммы от первого брака Антон, которого усыновил Малинин, в третий раз стал отцом. И счастью новоиспеченных бабушки и дедушки не было предела.

А накануне Эмма Малинина отправилась со средней внучкой Арианной в музей. Светская львица облачилась в молодежный аутфит – стильный бомбер и белые брюки, позируя рядом с подросшей девочкой на роскошной лестнице.

«Ариуся, моя лапуся», — подписала Эмма кадр.

Арианна Малинина – средняя внучка Эммы и Александра. Старшему Платону, уже 14, и в середине февраля появился еще один внук, имя которого счастливые предки пока не обнародовали.

Добавим, что у Эммы и Александра есть двое совместных детей — 20-летние близнецы Фрол и Устинья, получающие образование в престижных учебных заведениях Европы.

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