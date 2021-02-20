Плачьте, хейтеры: Тодоренко в бикини с лифом-бандо похвасталась соблазнительными формами

Телеведущая и блогер отдохнула на Бали, где всерьез занялась серфингом и добилась идеальной фигуры.

30-летняя телеведущая и жена музыканта Влада Топалова Регина Тодоренко с лета прошлого года усиленно занималась фигурным катанием – девушка стала участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Красавица выкладывалась полностью в паре с Романом Костомаровым, в итоге их дуэт занял почетное третье место.

Серьезные физические нагрузки, бесспорно, отразились на фигуре девушки. Отправившись на каникулах в отпуск, девушка «разочаровала» фанатов отсутствием пышных форм. Только вот саму Регину все более чем устраивало. А спустя месяц занятий серфингом Тодоренко отточила силуэт настолько, что хейтерам теперь остается только плакать.

«На этом фото меня все устраивает!!!», — заявила Тодоренко.

Теледива поделилась эффектным кадром из отпуска, на котором позирует возле пальмы в бикини с лифом-бандо. Красавица похвасталась соблазнительными формами, украшенными упругими мышцами.

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