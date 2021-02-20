Во всем блеске: Лорак в асимметричном топе с подплечником и кожаных брюках устроила дефиле

42-летняя певица Ани Лорак обладает не только музыкальным талантом и яркой внешностью, но и безупречной фигурой, которой позавидует любая юная топ-модель. Звезда эстрады в очередной раз это доказала, устроив «дефиле» за кулисами перед выступлением.

Лорак, настоящее имя которой – Каролина Куек – прошлась за кулисами в асимметричном топе из золотистых пайеток, с длинным рукавом и массивным подплечником, тренд на который продолжает оставаться на пике. Дополнил наряд дивы кожаный низ – так певица поддержала еще один остромодный тренд.

Приталенный аутфит подчеркнул стройную фигуру Лорак, которая, покачивая бедрами, направилась к сцене. А высокая шпилька удлинила силуэт, сделав ноги красавицы бесконечными.

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