«Гусь готов»: Дмитрий Шепелев пригласил в ресторан беременную Катю Тулупову

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев и его беременная избранница, дизайнер Екатерина Тулупова вечер пятницы провели в приятной атмосфере ресторана. Пара отправилась на ужин по случаю дня рождения Екатерины.
Дмитрий Шепелев рассказал об этом в сторис Instagram, показав, как он принарядился для совместного выхода с возлюбленной в свет.
«Сегодня у Кати день рождения. Медленно, но пойдем ужинать, — говорит в кадре Дмитрий Шепелев. – Буду выглядеть так, все, гусь готов».
Шоумен облачился в классический наряд — костюм с жилеткой и галстуком. Как выглядела его спутница, можно только догадываться. Екатерина Тулупова крайне редко публикует фотографии на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев пока не успел поделиться видео из ресторана. Но судя по всему, на ужин пара прибыла с опозданием. В сторис Дмитрий сообщил, что Катя немного задерживается.
«Жду. Иногда девочки опаздывают. Да?» — подписал видео Шепелев.