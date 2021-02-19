«Человек транслирует свои откровенные фотографии»: продюсер Милохина поставил на место Бородину

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2», любящая жена и мама двух девочек Ксения Бородина при каждом удобном случае дает понять, что она выступает исключительно за патриархальные ценности. Никаких вольностей и мыслей о том, что кто-то может и хочет жить по-другому, Ксения Бородина не допускает. В Instagram она разразилась гневной речью по поводу съемки популярного тиктокера Дани Милохина, на которой молодой человек предстал в женском платье.

Теледива разразилась гневной тирадой на тему «Куда катится мир», совершенно забывая о том, что на дворе уже давно двадцать первый век.

Ксения заявила, что из-за таких персонажей, как Милохин «пропадает понимание того, какой он, мужчина».

Продюсер Дани Милохина и его CEO WildJam Ярослав Андреев, комментируя высказывание Ксении Бородиной для Teleprogramma.pro, дал понять, что факт желания повысить популярность за счет тиктокера — слишком очевиден. Он посоветовал телеведущей выбрать другие объекты для нападок.

«Популярные артисты часто пробуют себя в различных жанрах и образах, надевают парики, платья, приходят так на различные передачи и транслируют это везде, — отметил Ярослав Андреев, CEO WildJam и продюсер Дани Милохина в разговоре с Teleprogramma.pro. — Вспомните Гадю Петрович Хренову в исполнении Галустяна, который на главном канале страны появлялся в платьях, и всем было весело и смешно. Есть еще Дмитрий Нагиев, Александр Ревва и много других артистов, которые облачаются в женские одежды. У нас свободно известные люди могут выкладывать свои откровенные фото в Сеть, полагая, что это нормально. И кто-то посчитает это плохим, а кто-то хорошим. Мы живем в то время, когда комментарии такого характера в сторону самого хайпового артиста выглядят забавно от человека, который транслирует обществу свои откровенные фотографии. Видимо, захотелось повысить охваты и упоминания, иначе бы ругали театр, искусство и все прочее».

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