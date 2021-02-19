Мастерица на все руки: Лиза Галкина похвасталась перед мамой босоножками, которые сделала сама

В 2013 году в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились двойняшки Лиза и Гарри. Звездные дети уже стали первоклассниками. Каждый день они радуют родителей, а также сотни тысяч фанатов, своими творениями. На этот раз отличилась Лиза. Она решила смастерить босоножки из бумаги, а результат показала своей маме. Видеоролик опубликован на одной из фан-страниц девочки в Instagram.

«Сама сделала! Из бумаги, кстати!» — рассказала девочка Алле Борисовне, чем привела ее буквально в шоковое состояние. А фанаты оценили старания Лизы.

«Молодец! Сама придумала, сама сделала без ниток и иголки! Сама и носит! Не пропадет девочка! Красавица! Умница!» — писали пользователи Сети.

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