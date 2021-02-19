«Куколки нежные»: жена Эммануила Виторгана показала его подросших дочерей

81-летний Эммануил Виторган и его 58-летняя супруга Ирина Млодик наслаждаются своим поздним родительством. У звездной пары две маленькие дочери — Этель, которой почти четыре года, и Клара — она моложе сестры на полтора года.

Эммануил Виторган часто называет детей своим главным достижением в жизни — у артиста есть двое взрослых наследников и внуки, а две младшие дочери появились на свет, когда ему было уже под восемьдесят.

Актер и его жена Ирина Млодик не прячут очаровательных наследниц от поклонников. Снимки девочек они довольно часто публикуют в Instagram, надеясь, что люди на них будут смотреть только с добром и желать малышкам самого хорошего и теплого.

На этот раз Ирина Млодик запечатлела Этель и Клару в домашних трикотажных костюмчиках на фоне большого шкафа с книгами.

«Доченьки», — подписала фото звездная мама.

Поклонники известного семейства восхитились хорошенькими крошками и признались, что девочки очень быстро растут.

«Куколки, просто красатулечки, здоровья и успехов», «Как выросли девочки!», «Хорошенькие! Этелечка, скорее всего, папина дочка, а Кларочка больше мамина», «Какие же у Этелечки чудесные кудряшки! Хочу такую кудрявую внучку!», «Куколки нежные», — высказываются в Сети.

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