«Бомжом на улице»: вдовец Легкоступовой заявил, что остался без денег и жилья

Юрий Фирсов вынужден жить в гостинице и питаться в столовой.

Прошло полгода со дня смерти известной певицы Валентины Легкоступовой. Вдовец вокалистки Юрий Фирсов вступил в наследство. Мужчина утверждает, что сейчас пытается разобраться с долгами покойной супруги, а между тем из квартиры, где они жили с Легкоступовой, пропали 30 тысяч евро и драгоценности, которые он ей дарил.

Сейчас Юрий Фирсов вместе с адвокатом пытается найти и вернуть свои деньги.

«Размыли в общей наследственной массе 30 тысяч евро, которые мне принадлежали. Я всего лишь хочу вернуть свою собственность», — сказал вдовец Валентины Легкоступовой в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Кстати, Юрию Фирсову после смерти певицы стала принадлежать четвертая часть ее квартиры, но занимать жилплощадь он не может. Сейчас мужчина живет в гостинице, а питаться вынужден в столовой. Фирсов дал понять, что фактически бомжует.

«Некрасиво, когда тебя оставляют бомжом на улице», — пожаловался вдовец артистки.

Несмотря на разногласия с детьми Валентины Легкоступовой Анеттой и Матвеем, Юрий Фирсов надеется, что им удастся достичь компромисса. У него есть пожелание, чтобы весной он и наследники звезды вместе поставили памятник на ее могиле.

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