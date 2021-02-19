«Мам, давай я сделаю прическу?»: Лиза Галкина поухаживала за Примадонной

В Сети появилось архивное видео из замка в деревне Грязь.

Максим Галкин и Алла Пугачева в этом году отметят 10-летие совместной жизни. В 2013 году у них родились двойняшки Лиза и Гарри. В прошлом году звездные дети уже стали первоклассниками.

Кроме того, они успевают заниматься музыкой, изучать иностранные языки и радовать своих родителей. На одной из фан-страниц Пугачевой в Instagram появилось видео, на кадрах которого Лиза решила сделать маму еще красивее.

«Мам, давай я сделаю прическу? Можно?» — спросила Лиза у Аллы Борисовны. «Хорошо!» — согласилась Примадонна.

Фанаты оценили действия мамы и дочки.

«Лапушки! Умничка! Классные!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Тренд на лампасы: Лиза Галкина вслед за Кристиной Орбакайте выбрала модные брюки Ранее в нарядах с лампасами позировали многие звезды.

Напомним, что у Пугачевой также есть старшая дочь, 49-летняя Кристина Орбакайте и трое внуков.

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