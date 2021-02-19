«Мам, давай я сделаю прическу?»: Лиза Галкина поухаживала за Примадонной

Максим Галкин и Алла Пугачева в этом году отметят 10-летие совместной жизни. В 2013 году у них родились двойняшки Лиза и Гарри. В прошлом году звездные дети уже стали первоклассниками.
Кроме того, они успевают заниматься музыкой, изучать иностранные языки и радовать своих родителей. На одной из фан-страниц Пугачевой в Instagram появилось видео, на кадрах которого Лиза решила сделать маму еще красивее.
«Мам, давай я сделаю прическу? Можно?» — спросила Лиза у Аллы Борисовны.
«Хорошо!» — согласилась Примадонна.
Фанаты оценили действия мамы и дочки.
«Лапушки! Умничка! Классные!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что у Пугачевой также есть старшая дочь, 49-летняя Кристина Орбакайте и трое внуков.