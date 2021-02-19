«Сынок, иди на ручки»: Алексей Ягудин показал пародию на Татьяну Тарасову

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин блеснул еще одной гранью своего таланта. Прославленный спортсмен продемонстрировал, что обладает ярким актерским дарованием.
В эти дни Алексей Ягудин вместе с женой Татьяной Тотьмяниной находится на гастролях в Барнауле. Видимо, ожидая своего выхода на лед или уже после блестящего выступления, Алексей Ягудин решил порадовать поклонников ярким перевоплощением в своего тренера Татьяну Анатольевну Тарасову.
Нарядившись в шубку из чернобурки, надев очки и женский парик, фигурист показал небольшую сценку.
«Алеш, ты? Сынок, я скучала. Иди ко мне на ручки, покачаю», — говорит в кадре Ягудин, перевоплотившийся в Тарасову.
Видео, на котором он мастерски повторил жесты и манеру Татьяны Анатольевны, спортсмен опубликовал в Instagram и вызвал восхищение у подписчиков.
«Розовой помады не хватает на губах, а мимика точь-в-точь», «Татьяна Анатольевна еще не видела?», «Даже не узнала! Браво! Сколько же чертиков внутри Ягудина!», «Вылитая Татьяна Анатольевна!» — высказываются в Сети.
Кстати, легендарный тренер и ее именитый воспитанник очень дружны. Недавно Алексей Ягудин с семьей побывал в гостях у Татьяны Анатольевны и поздравил ее с днем рождения.