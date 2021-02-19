«Сынок, иди на ручки»: Алексей Ягудин показал пародию на Татьяну Тарасову

Прославленный фигурист решился на эксперимент во время гастролей на Алтае.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин блеснул еще одной гранью своего таланта. Прославленный спортсмен продемонстрировал, что обладает ярким актерским дарованием.

В эти дни Алексей Ягудин вместе с женой Татьяной Тотьмяниной находится на гастролях в Барнауле. Видимо, ожидая своего выхода на лед или уже после блестящего выступления, Алексей Ягудин решил порадовать поклонников ярким перевоплощением в своего тренера Татьяну Анатольевну Тарасову.

Нарядившись в шубку из чернобурки, надев очки и женский парик, фигурист показал небольшую сценку.

«Алеш, ты? Сынок, я скучала. Иди ко мне на ручки, покачаю», — говорит в кадре Ягудин, перевоплотившийся в Тарасову.

Видео, на котором он мастерски повторил жесты и манеру Татьяны Анатольевны, спортсмен опубликовал в Instagram и вызвал восхищение у подписчиков.

«Розовой помады не хватает на губах, а мимика точь-в-точь», «Татьяна Анатольевна еще не видела?», «Даже не узнала! Браво! Сколько же чертиков внутри Ягудина!», «Вылитая Татьяна Анатольевна!» — высказываются в Сети.

больше по теме Домашние посиделки: Ягудин вместе с дочками в одинаковых худи отметился у Тарасовой Также компанию мужу составила Тотьмянина.

Кстати, легендарный тренер и ее именитый воспитанник очень дружны. Недавно Алексей Ягудин с семьей побывал в гостях у Татьяны Анатольевны и поздравил ее с днем рождения.

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