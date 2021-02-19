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«Сынок, иди на ручки»: Алексей Ягудин показал пародию на Татьяну Тарасову

Прославленный фигурист решился на эксперимент во время гастролей на Алтае.

«Сынок, иди на ручки»: Алексей Ягудин показал пародию на Татьяну Тарасову
Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин блеснул еще одной гранью своего таланта. Прославленный спортсмен продемонстрировал, что обладает ярким актерским дарованием.

В эти дни Алексей Ягудин вместе с женой Татьяной Тотьмяниной находится на гастролях в Барнауле. Видимо, ожидая своего выхода на лед или уже после блестящего выступления, Алексей Ягудин решил порадовать поклонников ярким перевоплощением в своего тренера Татьяну Анатольевну Тарасову.

Нарядившись в шубку из чернобурки, надев очки и женский парик, фигурист показал небольшую сценку.

«Алеш, ты? Сынок, я скучала. Иди ко мне на ручки, покачаю», — говорит в кадре Ягудин, перевоплотившийся в Тарасову.

Видео, на котором он мастерски повторил жесты и манеру Татьяны Анатольевны, спортсмен опубликовал в Instagram и вызвал восхищение у подписчиков.

«Розовой помады не хватает на губах, а мимика точь-в-точь», «Татьяна Анатольевна еще не видела?», «Даже не узнала! Браво! Сколько же чертиков внутри Ягудина!», «Вылитая Татьяна Анатольевна!» — высказываются в Сети.

Кстати, легендарный тренер и ее именитый воспитанник очень дружны. Недавно Алексей Ягудин с семьей побывал в гостях у Татьяны Анатольевны и поздравил ее с днем рождения.

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