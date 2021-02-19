«Самый тяжелый день в году»: Собчак почтила память отца

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак скончался от острой сердечной недостаточности 19 февраля 2000 года. Его дочь от второго брака с Людмилой Нарусовой — Ксения почтила память родителя в своем Instagram. Телеведущая опубликовала черно-белый архивный снимок.

«Я и папа. Самый тяжелый день в году. Жалко, что не успел вот так подержать Платона. Он очень на тебя похож», — написала Собчак.

Подписчики поддержали Ксению.

«Тоже заметила, что ваш сын весь в деда. Платоша похож на дедушку! Светлая память», — писали пользователи Сети.

Напомним, сына Платона Собчак родила от актера Максима Виторгана в 2016 году. Позже пара развелась. В 2019 году телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

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