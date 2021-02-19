«Когда вдыхаешь запах своего ребенка»: Подольская запечатлелась с младшим сыном Ваней

Певица стала мамой во второй раз осенью прошлого года.

Более десяти лет назад Наталья Подольская стала женой Владимира Преснякова — младшего. Пара воспитывает двоих детей. Старшему Артемию в этом году исполнится уже шесть лет, а младшему Ване — еще нет и полугода. Несмотря на все заботы и хлопоты, Подольская находит время, чтобы поделиться со своими фанатами в Instagram свежими снимками. На этот раз артистка опубликовала фото, на котором прижимала маленького Ваню к груди.

«А какое еще лицо может быть, когда вдыхаешь запах своего ребенка», — написала Подольская.

Фанаты Натальи оценили кадр.

«Счастье! Ми-ми-ми! Очень мило! Это чудо, запах рая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что после рождения малыша, артистка признавалась, что во время беременности все члены семьи относились к ней, как к принцессе, исполняя буквально все капризы.

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