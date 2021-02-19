«Женечка запаздывает»: Катя Гусева пообещала наказать партнера по «Танцам со звездами» за задержку репетиции

Популярная артистка и телеведущая Екатерина Гусева в паре с хореографом Евгением Папунаишвили принимает участие в проекте канала «Россия 1» «Танцы со звездами». В ближайшее воскресенье состоится финал шоу. Екатерина и Евгений серьезно готовятся к выступлению, ведь на протяжении всего проекта они были в числе лидеров и сдавать позиций не намерены.

Правда, оба грешат сильными опозданиями на репетиции. Накануне Екатерина Гусева показала в Instagram, как наказывает сама себя за то, что задержалась на целых полтора часа.

А теперь опоздать решил и Евгений Папунаишвили. Екатерина Гусева с другими участниками проекта Катей Шпицей и Михаилом Щепкиным решила перекусить, пока ждет партнера.

В Instagram звезда разместила видео и дала понять, что теперь наказание ждет и Евгения Папунаишвили.

«А сегодня Женечка запаздывает. Ничего, Женя, мы тебя ждем, вы едьте, едьте», — говорит в кадре Екатерина Гусева.

Евгений Папунаишвили отреагировал на ролик, под видео он оставил смайлики, обозначающие хохочущего человечка.

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