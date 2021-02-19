«Жизнь других» в Словении: сколько стоит образование и зачем местные постоянно ходят на…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Какое наследство оставил Андрей Мягков своим родственникам
Видео

Кто круче: Анна Седокова и Евгения Медведева будут бороться за победу в эфире ТНТ

Певица и фигуристка станут участницами шоу «Пой без правил».

Кто круче: Анна Седокова и Евгения Медведева будут бороться за победу в эфире ТНТ
Анна Седокова станет участницей шоу «Пой со мной». Фото: телеканал ТНТ

Телеканал ТНТ приготовил сюрприз для телезрителей ко Дню защитника Отечества. 23 февраля состоится праздничное шоу «Пой без правил», участие в котором примут четыре восхитительные красотки – трое из них профессиональные певицы, а одна – прославленная спортсменка.

Ведущие шоу Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин решили, что мужская часть телезрителей несказанно обрадуются участию в шоу Анны Седоковой, Глюкозы, Ольги Серябкиной и Евгении Медведевой.

Девушкам предстоит ответить на вопросы, в которых отлично ориентируются мужчины, например, кто тренирует футболистов «Локомотива» или что такое штифт.

Евгения Медведева
Евгения Медведева исполнит песню «Вот кто-то с горочки спустился». Фото: телеканал ТНТ

Глюкоза перепоет песню Валерия Леонтьева «Светофор», слова в которой заменят на аббревиатуры, понятные мужчинам. Ольге Серябкиной предстоит исполнить хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез», делая акцент на самые сексуальные, по мнению сильной половины человечества, слова в каждой строчке песни.

Какие еще испытания предстоят девушкам, телеканал ТНТ покажет во вторник, 23 февраля в 19:00 по московскому времени.

Смотрите также

Тэги

"Пой без правил"Анна СедоковаЕвгения МедведеваКанал ТНТ