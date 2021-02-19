Кто круче: Анна Седокова и Евгения Медведева будут бороться за победу в эфире ТНТ

Телеканал ТНТ приготовил сюрприз для телезрителей ко Дню защитника Отечества. 23 февраля состоится праздничное шоу «Пой без правил», участие в котором примут четыре восхитительные красотки – трое из них профессиональные певицы, а одна – прославленная спортсменка.
Ведущие шоу Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин решили, что мужская часть телезрителей несказанно обрадуются участию в шоу Анны Седоковой, Глюкозы, Ольги Серябкиной и Евгении Медведевой.
Девушкам предстоит ответить на вопросы, в которых отлично ориентируются мужчины, например, кто тренирует футболистов «Локомотива» или что такое штифт.
Глюкоза перепоет песню Валерия Леонтьева «Светофор», слова в которой заменят на аббревиатуры, понятные мужчинам. Ольге Серябкиной предстоит исполнить хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез», делая акцент на самые сексуальные, по мнению сильной половины человечества, слова в каждой строчке песни.
Какие еще испытания предстоят девушкам, телеканал ТНТ покажет во вторник, 23 февраля в 19:00 по московскому времени.