Кто круче: Анна Седокова и Евгения Медведева будут бороться за победу в эфире ТНТ

Певица и фигуристка станут участницами шоу «Пой без правил».

Телеканал ТНТ приготовил сюрприз для телезрителей ко Дню защитника Отечества. 23 февраля состоится праздничное шоу «Пой без правил», участие в котором примут четыре восхитительные красотки – трое из них профессиональные певицы, а одна – прославленная спортсменка.

Ведущие шоу Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин решили, что мужская часть телезрителей несказанно обрадуются участию в шоу Анны Седоковой, Глюкозы, Ольги Серябкиной и Евгении Медведевой.

больше по теме Евгения Медведева не сдержала эмоций, увидев четверной лутц в исполнении Александры Трусовой Сложнейший элемент был показан во время показательных выступлений на чемпионате страны в Челябинске.

Девушкам предстоит ответить на вопросы, в которых отлично ориентируются мужчины, например, кто тренирует футболистов «Локомотива» или что такое штифт.

Глюкоза перепоет песню Валерия Леонтьева «Светофор», слова в которой заменят на аббревиатуры, понятные мужчинам. Ольге Серябкиной предстоит исполнить хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез», делая акцент на самые сексуальные, по мнению сильной половины человечества, слова в каждой строчке песни.

Какие еще испытания предстоят девушкам, телеканал ТНТ покажет во вторник, 23 февраля в 19:00 по московскому времени.

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