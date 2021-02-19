Банан, Ананас или Неваляшка: телезрители пытаются отгадать, кого разоблачат в ближайшем эфире шоу «Маска»

В ближайшее воскресенье НТВ покажет очередной эфир второго сезона самой охраняемой программы — шоу «Маска».

В предыдущем, премьерном эфире, жюри не стали разоблачать никого из участников проекта. Председатель Филипп Киркоров решил, что не будет портить никому настроение по случаю Дня святого Валентина. И теперь телезрители гадают, кто же попадет в немилость судей в ближайшее воскресенье.

«В первом выпуске шоу «Маска» никого не раскрыли. Это было внезапно для всех. Как думаете, какую Маску раскроют в следующем выпуске и почему именно ее?» — спросили создатели проекта в официальном аккаунте шоу в Instagram.

Единодушия среди фанатов шоу нет. Многие полагают, что зрители в студии вновь проголосуют за то, чтобы в номинанты на выбывание попал Банан. Кто-то же считает, что уйдет Неваляшка, поскольку в ее Маске выступает возрастной участник, а именно, Ангелина Вовк, и ей не так просто выходить на сцену.

«Банан, скорее всего, так как он слабоват. Другие участники интереснее и голосистее», «В Банане слышу Сергея Минаева, жалко, если его откроют, думая, что там Буйнов. Ананас напоминает Азамата Мусагалиева. Уйдет кто-то из них», «Неваляшку — она ж в возрасте», — высказываются в Сети.

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