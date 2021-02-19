«Загорелые красотки»: Лопырева на пару с Нюшей повеселилась на вечеринке в Дубае

Практически всю зиму Виктория Лопырева провела в теплых краях. Дубай, Майами, Мальдивы и снова Дубай. В холодной Москве блондинка отметилась лишь раз, когда приехала лично поздравить одну из подруг с днем рождения. Ее примеру последовала и Нюша с семьей. Почти сразу после наступления Нового года они отправились на Мальдивы, а теперь переместились в Дубай. Снимком с подругой Лопырева поделилась в своем Instagram.

«Добро пожаловать в Дубай», — подписала фото Виктория.

Фанаты рады были увидеть вместе двух подруг. Судя по всему, артистки повеселились на одной из вечеринок. А вот мужей с собой не взяли.

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«Вы огонь! Загорелые красотки! Вау!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Виктория Лопырева получила высокую должность в Москве. Блондинка будет работать в Ассоциации менеджеров России.

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