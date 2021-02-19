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«Разговор мамы и сына»: Наташа Королева поздравила единственного наследника с днем рождения

Архипу Глушко исполнилось 19 лет.

«Разговор мамы и сына»: Наташа Королева поздравила единственного наследника с днем рождения
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Единственному сыну Наташи Королевой и Тарзана — Архипу исполнилось 19 лет. До недавнего времени молодой человек увлекался японистикой и учился в одном из лучших ВУЗов столицы. Но в прошлом году решил пойти по стопам звездной мамы. Осенью он представил дебютный клип, а совсем недавно исполнил на новый лад популярную песню своей мамы «Дельфин и Русалка».

В своем Instagram Наташа Королева трогательно поздравила сына с днем рождения, опубликовав строчки стихотворения Кати Гордон.

«Это настоящий разговор мамы и сына — настоящий, простой и на всю жизнь!» — написала Королева.

«Когда-нибудь, когда меня не станет на земле,
Я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть…
Мой сын возьмет тетради и пластинки мои,
И я смогу с ним говорить о любви —
Трудно но, милый мой, знай одно!
Я слежу за тобой.

Я тебя берегу…» — обратилась к имениннику певица.

Фанаты артистки присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения! Так здорово и трогательно! Счастья вашей семье!» — писали пользователи Сети.

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