«Разговор мамы и сына»: Наташа Королева поздравила единственного наследника с днем рождения

Единственному сыну Наташи Королевой и Тарзана — Архипу исполнилось 19 лет. До недавнего времени молодой человек увлекался японистикой и учился в одном из лучших ВУЗов столицы. Но в прошлом году решил пойти по стопам звездной мамы. Осенью он представил дебютный клип, а совсем недавно исполнил на новый лад популярную песню своей мамы «Дельфин и Русалка».

В своем Instagram Наташа Королева трогательно поздравила сына с днем рождения, опубликовав строчки стихотворения Кати Гордон.

«Это настоящий разговор мамы и сына — настоящий, простой и на всю жизнь!» — написала Королева.

«Когда-нибудь, когда меня не станет на земле,

Я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть…

Мой сын возьмет тетради и пластинки мои,

И я смогу с ним говорить о любви —

Трудно но, милый мой, знай одно!

Я слежу за тобой.

Я тебя берегу…» — обратилась к имениннику певица.