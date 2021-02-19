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«У меня несколько квартир»: Анна Калашникова озвучила сумму, которую платит в месяц за коммуналку

Как отметила актриса и модель, у нее набегают серьезные деньги.

«У меня несколько квартир»: Анна Калашникова озвучила сумму, которую платит в месяц за коммуналку
Анна Калашникова. Фото: предоставлено Анной Калашниковой

Модель и актриса Анна Калашникова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила сумму, которая у нее уходит в месяц на оплату коммунальных услуг.

Анна Калашникова
Анна Калашникова. Фото: предоставлено Анной Калашниковой

«У меня несколько квартир. В одной делами заведует частная компания. Она присылает все счета. Там хозяевам жилплощади не нужно ничего считать. Никаких счетчиков нет. Они все сами высчитывают. Во второй квартире схема несколько иная. Там необходимо снимать все показания со счетчиков. В определенные даты отправлять показания. Порой приходится задним числом все это делать, потому что я забываю».

Анна Калашникова

Как отметила звезда, коммуналка ей встает в копеечку. «Все вместе за все квартиры в зависимости от времени года выходит от семидесяти до ста тысяч рублей в месяц», — заявила она.

Ранее телеведущий Максим Галкин жаловался, что у него выходит серьезная сумма за услуги ЖКХ. Он даже вынужден экономить на лампочках в люстре, покупая не самые мощные.

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