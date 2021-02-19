«Ребенок должен быть занят»: Шепелев объяснил, как их дети успевают посещать 4 секции и 6 кружков

По словам телеведущего, он не видит в этом ничего сверхъестественного.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram заявил, что на него и его гражданскую жену дизайнера Екатерину Тулупову набросились с критикой, когда узнали, какие секции и кружки посещают их дети. Список увлечений наследников действительно впечатляет. Дети Тулуповой и Шепелева ходят на скалолазание, в художественную школу, к репетитору по английскому языку, репетитору по русскому языку и литературе, на большой теннис, скейт, на электрогитару, ударные, фортепиано и сноуборд.

«Смешно, что Кате перезвонила наша подруга со словами: «Я ужасная мать! Когда вы все это успеваете?» На самом деле, ничего сверхъестественного, некоторые активности происходят один раз в неделю, а некоторые даже реже. Если коротко, то на предмет детских активностей мы c Катей поняли, несколько важных вещей. Ребенок должен быть всегда занят. Тогда он не мается, не лезет к айпаду или телевизору и еще хорошо спит». Дмитрий Шепелев

Как отметил Шепелев, у ребенка должен быть строгий график. В будни, кроме учебы, дополнительное занятие и спорт, в выходные одна «активность». Таким образом, как думает ведущий, у ребенка появляется ощущение свободного времени. Он с будущей женой дают детям попробовать разные активности, чтобы малыши поняли, что они хотят в будущем развивать.

Напомним, что у Шепелева и Тулуповой есть дети от предыдущих отношений. У телеведущего сын от певицы Жанны Фриске, а у Тулуповой — дочь. Скоро в семье должен появиться общий ребенок.

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