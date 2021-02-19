«Куда катится этот мир?»: Бородина раскритиковала Милохина в женском платье

Ксения Бородина высказалась о выходке кумира подростков Дани Милохина, который переоделся в платье, покрасил ногти в розовый цвет и устроил в таком видео фотосессию на заснеженной улице.

«Куда катится этот мир? — написала популярная телеведущая в Instagram. — Я все понимаю, хайп, подписчики, нужно, чтоб о тебе постоянно говорили. Но! Мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда».

Бородина вспомнила о научном понятии, когда нечто ненормальное постепенно превращается в норму. По ее словам, мальчика в платье можно воспринимать как шалость, но в масштабе поколения это уже куда более серьезная вещь.

«Дети смотрят, дети впитывают, дети перенимают и теряют ориентиры. Пропадает понимание того, какой он мужчина. Пропадает гендерная грань, которая нужна для нормальных взаимоотношений и в обществе, и в дальнейшем в семье», — рассуждает 37-летняя телеведущая.

Ксения отметила, что она не ханжа и не против самовыражения молодых звезд, но она не может игнорировать то, как подобные перфомансы влияют на детскую и подростковую психику. Бородина хочет, чтобы «мальчики росли мужчинами, а девочки видели в них опору и защиту», а не то, что продемонстрировал Милохин.

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