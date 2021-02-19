Сильно опухший и глаз почти не видно: Борис Корчевников напугал болезненным видом

Телеведущий разместил не самую удачную фотографию, на которой он запечатлен в обществе писательницы Вероники Иващенко.

Телеведущий программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия 1», Борис Корчевников разместил в Instagram не самый удачный кадр, на котором он запечатлен с писательницей Вероникой Иващенко. На снимке он не похож сам на себя. Его лицо опухшее, а глаз почти не видно.

«Какая невероятная умница Вероника Иващенко. Просто удивительно, сколько в тебе даров от Бога». Борис Корчевников

«Борис, что с вами? Неужели болезнь вернулась?» «Борис, здоровья вам. На этом снимке вы выглядите не лучшим образом», «Борис, какой вы тут опухший. Глаз почти не видно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько лет назад Борис Корчевников перенес тяжелую операцию. У него была обнаружена опухоль в районе головного мозга. Телеведущий на протяжении долгого времени восстанавливался. Известно, что проблемы со слухом есть у Бориса Корчевникова до сих пор.

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