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«Вот твой портрет – тебя я создал вновь»: Тарзан в честь 19-летия сына нарисовал картину с наследником

Культурист оригинально поздравил Архипа с днем рождения.

«Вот твой портрет – тебя я создал вновь»: Тарзан в честь 19-летия сына нарисовал картину с наследником
Тарзан. Фото: Globallookpress.com

Муж певицы Наташи Королевой культурист Тарзан в Instagram продемонстрировал картину, которую нарисовал в честь 19-летия своего сына Архипа. На ней можно увидеть его наследника.

Кроме того, Тарзан написал стихотворение, которое также посвятил своему сыну. В нем, в частности, есть такие строчки.

«В твой день рождения желаю, чтоб добрый свет всю жизнь твою пронзал! И пусть удача будет и любовь. И счастьем пусть горят глаза. Вот твой портрет — тебя я создал вновь. Как 19 лет назад».

Тарзан
Муж певицы Наташи Королевой - Тарзан
Тарзан в честь дня рождения сына Архипа нарисовал его портрет. Фото: Instagram.com/tarzan___official

Напомним, что Архип Глушко в звездной семье певицы Наташи Королевой и танцовщика Тарзана появился на свет в 2002 году. Наследник великолепно знает японский язык. Кроме того, он сочиняет музыку. Одно из его последних увлечений — танцы. Надо отметить, что молодой человек уже преуспел в этом деле. Юноша обладает невероятной пластичностью.

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