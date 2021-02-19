«У каждого члена нашей семьи по коробочке с кольцами»: Лолита Милявская раскрыла имя нового избранника

Как отметила певица, они с возлюбленным подарили друг другу в честь начала семейной жизни смешные амулеты.

Певица Лолита Милявская наконец-то рассказала, как зовут ее нового избранника, которого практически никто пока не видел. Известно только, что мужчина — состоятельный бизнесмен.

«У меня роман с Романом! У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшимися от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой».

Лолита Милявская

Как отметила Лолита, к штампу в паспорте она относится не так серьезно, как в далекой юности. При этом она пошутила, что в нем еще достаточно чистых страниц. Свой нынешний брак она называет «семейными отношениями». В этот раз они с новым избранником решили обойтись без похода в ЗАГС, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что в прошлом году Лолита Милявская завершила свой роман с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. У пары не было совместных детей.

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