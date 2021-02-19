Умер на руках у жены, потеряв сознание: как уходил из жизни в роковую ночь Андрей Мягков

Актер Андрей Мягков, который прославился по роли Жени Лукашина в бессмертной комедии режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», ушел из жизни практически мгновенно. В ту роковую ночь рядом с ним была только жена, актриса Анастасия Вознесенская. Можно сказать, что любимый миллионами россиян актер умер на руках у любимой супруги, с которой прожил 55 лет.

Известно, что в ту роковую ночь он внезапно потерял сознание. В этот момент актер находился в своей квартире на улице генерала Ермолова в самом центре Москвы. Вознесенская сразу же позвонила в скорую помощь, но приехавшие достаточно оперативно на место происшествия врачи спасти звезду уже не смогли.

Артист умер, как позже сообщили медики, от острой сердечной недостаточности. Печальную новость о смерти звезды сообщили вскоре в МХТ им. Чехова, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрею Мягкову на момент смерти было 82 года. Похоронят звезду 20 февраля на Троекуровском кладбище столицы.

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