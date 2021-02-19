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Сергей Жорин назвал условие, при котором вдова Андрея Мягкова может остаться без наследства

Как отметил адвокат, развитие событий по такому сценарию крайне маловероятно.

Сергей Жорин назвал условие, при котором вдова Андрея Мягкова может остаться без наследства
Сергей Жорин. Фото: Globallookpress.com

Адвокат Сергей Жорин назвал условие, при котором вдова актера Андрея Мягкова может остаться без наследства. Как известно, у пары не было детей. Родители Мягкова давно умерли, поэтому именно его единственная супруга — актриса Анастасия Вознесенская — может претендовать на все наследство.

Андрей Мягков с женой
Андрей Мягков с женой. Фото: Globallookpress.com

«Единственный случай, при котором вдова Мягкова может остаться даже без обязательной доли — в случае ее незаконных действий в отношении супруга. Например, если выяснится, что она причастна к его смерти».

Сергей Жорин

В то же время Жорин подчеркнул, что такое развитие событий маловероятно, учитывая, что пара жила в законном браке 55 лет. Даже если Мягков составил завещание и по каким-то причинам не указал в нем жену, то Анастасия Вознесенская все равно получит свою так называемую обязательную долю — половину от того, что ей причиталось при отсутствии завещания, сообщает портал inforeactor.ru.

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. У него в последние годы жизни были серьезные проблемы с сердцем.

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