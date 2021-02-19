Сергей Жорин назвал условие, при котором вдова Андрея Мягкова может остаться без наследства

Адвокат Сергей Жорин назвал условие, при котором вдова актера Андрея Мягкова может остаться без наследства. Как известно, у пары не было детей. Родители Мягкова давно умерли, поэтому именно его единственная супруга — актриса Анастасия Вознесенская — может претендовать на все наследство.

«Единственный случай, при котором вдова Мягкова может остаться даже без обязательной доли — в случае ее незаконных действий в отношении супруга. Например, если выяснится, что она причастна к его смерти». Сергей Жорин

В то же время Жорин подчеркнул, что такое развитие событий маловероятно, учитывая, что пара жила в законном браке 55 лет. Даже если Мягков составил завещание и по каким-то причинам не указал в нем жену, то Анастасия Вознесенская все равно получит свою так называемую обязательную долю — половину от того, что ей причиталось при отсутствии завещания, сообщает портал inforeactor.ru.

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. У него в последние годы жизни были серьезные проблемы с сердцем.

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